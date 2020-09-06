Ловрен: на поле была не та Хорватия, которую я знаю

Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал поражение сборной Хорватии в матче с Португалией (1:4).

«Первые 45 минут матча на поле была не та Хорватия, которую я знаю. Мы слишком много им позволяли. Уже в первом тайме счёт должен был стать 4:0. Не знаю, в чем причина, но если мы и дальше так продолжим — ничего хорошего не будет. Кто-то в форме, кто-то нет, но в подобных играх нельзя победить без агрессии. Роналду пропускал матч, но они сыграли нормально.



Надо собраться с мыслями и исправить положение как можно скорее. Пусть те, кто устал, пропустят игру во вторник, потому что у нас много хороших игроков. Мы не можем так закончить Лигу наций», — цитирует Ловрена Net.hr.

В матче 1-го тура Лиги А группового этапа Лиги наций УЕФА Португалия одержала победу над Хорватией. Встреча проходила на стадионе «Драгау» в Порту и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.