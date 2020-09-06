Мариано Диас не хочет покидать «Реал»

Нападающий мадридского «Реала» Мариано Диас не хочет покидать клуб, несмотря на то что не входит в планы главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана, сообщает Mundo Deportivo.
Сообщалось, что Мариано перейдёт в «Бенфику» на правах аренды, однако выяснилось, что сделка была заключена без согласия футболиста. Португальцы уже ищут другого нападающего.
Контракт 27-летнего Мариано с «Реалом» рассчитан до 2023 года, зарплата футболиста — € 4,5 млн в год. Сообщалось, что мадридцы планируют разгрузить зарплатную ведомость и избавиться от нескольких игроков, включая Диаса. «Реал» планирует также продать Гарета Бэйла, Борху Майораля и Серхио Регилона.
От продажи этих футболистов «Реал» планирует выручить более € 100 млн. Уточняется, что в условиях кризиса сделать это будет крайне сложно. Команду может покинуть и Лукас Васкес, однако испанец не хочет менять прописку.
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