Лука Модрич: было бы здорово завершить карьеру в «Реале»

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич признался, что хотел бы завершить карьеру в испанском клубе.



«В моём возрасте уже не строишь больших планов. У меня остался один сезон, и я хочу приложить все усилия, чтобы выиграть трофей с „Реалом“. Было бы здорово завершить карьеру в „Реале“, но это зависит не от меня, а от клуба. Хочу доказать, что могу играть на высшем уровне ещё несколько лет, но, если не получится сделать это в „Реале“, рассмотрю другие варианты», — приводит слова Модрича Mundo Deportivo.

Модрич перешёл в «Реал» из «Тоттенхэм Хотспур» в 2012 году. В составе мадридского клуба Модрич — победитель Лиги чемпионов (сезон-2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018), чемпион Испании (сезон-2016/2017, 2019/2020), обладатель Кубка (сезон-2013/2014) и Суперкубка (2012, 2017, 2020) страны.