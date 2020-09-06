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Главный тренер сборной Венгрии: матч с Россией будет труднее, чем с Турцией

Главный тренер сборной Венгрии: матч с Россией будет труднее, чем с Турцией
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой России.

«Матч с Россией будет труднее, чем с Турцией, ведь футболисты соперника уже давно имеют игровую практику. Они провели шесть туров в чемпионате и наверняка находятся в отличном физическом состоянии, поэтому набрать больше очков нам будет очень непросто», — приводит слова Росси на официальном сайте УЕФА.

Матч 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Венгрия — Россия состоится сегодня на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Начало — в 19:00 мск. В матче 1-го тура группового этапа Лиги наций подопечные Станислава Черчесова обыграли национальную команду Сербии.

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