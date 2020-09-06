Калиниченко: Шунин и Джанаев ничем не уступают Гильерме, может, даже где-то превосходят

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко поделился мнением о ближайшем сопернике российской команды — сборной Венгрии, а также сравнил качества вызванных в сборную голкиперов.

«Многие сборные играют в Лиге наций не так ярко, как от них ждут, но, думаю, с каждым туром будет только интереснее. Победу Венгрии характеризует не очень хорошие кондиции турков. Стоит ли опасаться сборную? Нужно относиться с уважением к любому сопернику. Это команда, которая всегда была домашней, несмотря на то что будут пустые трибуны.

Что касается сборной России, в позиции вратаря нет никаких сомнений. Шунин и Джанаев ничем не уступают Гильерме, а может, даже где-то и превосходят. Если в сборную вызываются игроки даже без клуба, значит, за ними следят и главный тренер надеется на них", — цитирует Калиниченко сайт «Матч ТВ».