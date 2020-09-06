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Лионель Месси прошёл тестирование на коронавирус дома

Лионель Месси прошёл тестирование на коронавирус дома
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прошёл ПЦР-тест на коронавирус дома, сообщает Ole.

По информации источника, аргентинский форвард сможет принять участие в тренировке каталонской команды, которая состоится завтра, 7 сентября, если результат его теста окажется отрицательным. Накануне Месси объявил, что остаётся в «Барселоне» ещё на один сезон, однако позже не появился на командном занятии, которое прошло вчера, 5 сентября.

Появилась информация, согласно которой Лионель Месси решил не покидать сине-гранатовых после встречи его отца, Хорхе, с президентом клуба Хосепом Марией Бартомеу. «Барселона» дала понять, что не даст Лионелю возможности покинуть клуб бесплатно. Месси не захотел судиться с клубом, в котором провёл 20 лет. Вероятно, он уйдёт от каталонцев следующим летом, когда истечёт контракт.

Месси вновь не появился на тренировке «Барселоны». Вчера он заявил, что остаётся
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