Месси вновь не появился на тренировке «Барселоны». Вчера он заявил, что остаётся
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не появился на тренировке каталонского клуба, которая прошла сегодня, 5 сентября, сообщает AFP.
Ожидается, что аргентинский форвард будет присутствовать на командном занятии 7 сентября. Накануне Месси объявил, что остаётся в «Барселоне» ещё на один сезон. Аргентинский нападающий выступает за сине-гранатовых с 2003 года.
Появилась информация, согласно которой Лионель Месси решил не покидать сине-гранатовых после встречи его отца, Хорхе, с президентом клуба Хосепом Марией Бартомеу. «Барселона» дала понять, что не даст Лионелю возможности покинуть клуб бесплатно. Месси не захотел судиться с клубом, в котором провёл 20 лет. Вероятно, он уйдёт от каталонцев следующим летом, когда истечёт контракт.
Месси: было больно, когда моя любовь к «Барселоне» подвергалась сомнению
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