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Артуро Видаль требует от «Барселоны» годовой оклад за расторжение контракта, клуб против

Артуро Видаль требует от «Барселоны» годовой оклад за расторжение контракта, клуб против
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль требует у каталонского клуба зарплату за год после расторжения контракта, после чего чилиец готов покинуть стан сине-гранатовых, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, Видаль должен получить € 6 млн без учёта налогов. Сообщалось, что игрок согласовал личный контракт с «Интером». Годовая зарплата Видаля составит € 6 млн (+ бонусы), соглашение будет действовать до 2022 года с возможностью продления ещё на один год. В «Интер» Видаль перейдёт на правах свободного агента. Кроме того, Видаль запросил подписной бонус в размере € 2–3 млн.

Артуро Видаль стал одним из тех игроков, которых не видит в своей команде новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман. За «Интер» уже выступает соотечественник Видаля Алексис Санчес, перешедший в итальянский клуб из «Манчестер Юнайтед».

Видаль согласовал контракт с «Интером»
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