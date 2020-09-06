Кутепов: вы не можете контролировать всё что происходит. Вы можете контролировать реакцию

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов опубликовал пост в «Инстаграме», где привёл цитату неизвестного автора.

«Вы не можете контролировать всё что происходит с вами. Вы можете лишь контролировать свою реакцию на происходящее. В вашем ответе и есть ваша сила», — написал Кутепов.

Фото можно посмотреть в "инстаграме" футболиста.

Кутепов — воспитанник московского «Спартака». В сезоне-2019/2020 принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Контракт Кутепова с московским клубом действует до лета 2021 года.



Московский «Спартак» набрал 39 очков в 30 матчах и занял 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020. В сезоне-2020/2021 после шести туров команда занимает первое место.