В «Рубине» опровергли информацию об интересе к Кутепову

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал информацию об интересе казанского клуба к защитнику «Спартака» Илье Кутепову.

«Наш клуб не интересуется Ильёй Кутеповым», — сказал Сайманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Сообщалось, что у защитника есть два варианта продолжения карьеры — аренда в «Химки» или полноценный трансфер в «Краснодар». Кутепов склоняется к переходу в краснодарский клуб.



Кутепов — воспитанник московского «Спартака». В сезоне-2019/2020 принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Контракт Кутепова с московским клубом действует до лета 2021 года.



Московский «Спартак» набрал 39 очков в 30 матчах и занял 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.