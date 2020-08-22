В «Рубине» опровергли информацию об интересе к Кутепову

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал информацию об интересе казанского клуба к защитнику «Спартака» Илье Кутепову.
«Наш клуб не интересуется Ильёй Кутеповым», — сказал Сайманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Сообщалось, что у защитника есть два варианта продолжения карьеры — аренда в «Химки» или полноценный трансфер в «Краснодар». Кутепов склоняется к переходу в краснодарский клуб.
Кутепов — воспитанник московского «Спартака». В сезоне-2019/2020 принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Контракт Кутепова с московским клубом действует до лета 2021 года.
Московский «Спартак» набрал 39 очков в 30 матчах и занял 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
- 22 августа 2020
-
19:11
-
19:03
-
18:58
-
18:50
-
18:46
-
18:37
-
18:33
-
18:32
-
18:23
-
18:13
-
18:11
-
18:05
-
17:55
-
17:54
-
17:42
-
17:39
-
17:36
-
17:24
-
17:18
-
17:15
-
17:12
-
17:00
-
16:57
-
16:47
-
16:31
-
16:21
-
16:17
-
15:56
-
15:53
-
15:39
-
15:19
-
15:00
-
14:50
-
14:49
-
14:44