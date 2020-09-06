Диего Годин может перейти в «Ренн» бесплатно

Миланский «Интер» готов позволить защитнику Диего Годину перейти в «Ренн» за минимальную стоимость, сообщает Corriere della Sera.
По информации источника, при определённом сценарии уругваец даже может переехать во Францию бесплатно в качестве свободного агента.
Сообщалось, что французы хотят подписать опытного игрока, чтобы закрепиться в верхней части таблицы Лиги 1. Накануне «Ренн» контактировал с «Интером» и агентом уругвайца, чтобы сориентироваться в финансовой составляющей сделки.
Соглашение 34-летнего Година с миланским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года. В минувшем сезоне Диего помог «Интеру» в 23 матчах Серии А. Защитник записал в актив один мяч и одну результативную передачу.
Напомним, Годин присоединился к чёрно-синим на правах свободного агента летом 2019 года. Выступал за мадридский «Атлетико», «Вильярреал», «Насьональ» и «Серро».
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