«Астана» испытывает финансовые проблемы

«Астана» из Нул-Султана имеет проблемы с финансированием, сообщает Metaratings.
По неофициальным данным, задолженность клуба по подъёмным для футболистов, пришедшим в последние два-три трансферных окна, а также их агентам, составляет более € 1 млн.
Из-за сокращения финансирования «Астана» не может пригласить известного тренера, зарплата которого может начинаться от € 50 тыс. в месяц. В последнее время казахстанский клуб вёл переговоры с украинцами Дмитрием Парфёновым и Юрием Вернидубом, россиянами Олегом Кононовым и Рашидом Рахимовым, белорусом Игорем Криушенко и другими. Не исключено, что в 2021 году финансирование клуба будет дополнительно урезано. В связи с этим клуб намерен пробиться в групповой этап Лиги Европы, чтобы заработать дополнительные средства.
«Астана», набрав в шести турах 11 очков, занимает 3-е место в чемпионате Казахстана.
- 6 сентября 2020
-
20:19
-
20:15
-
20:03
-
20:00
-
19:47
-
19:34
-
19:32
-
19:16
-
19:14
-
19:14
-
18:56
-
18:50
-
18:32
-
18:21
-
18:05
-
18:02
-
17:53
-
17:42
-
17:40
-
17:25
-
17:09
-
16:51
-
16:49
-
16:29
-
16:28
-
16:04
-
16:04
-
16:00
-
15:54
-
15:38
-
15:24
-
15:16
-
14:58
-
14:48
-
14:27