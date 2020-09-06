Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Астана» испытывает финансовые проблемы

«Астана» испытывает финансовые проблемы
Футбол / Прочие турниры 0

«Астана» из Нул-Султана имеет проблемы с финансированием, сообщает Metaratings.

По неофициальным данным, задолженность клуба по подъёмным для футболистов, пришедшим в последние два-три трансферных окна, а также их агентам, составляет более € 1 млн.

Из-за сокращения финансирования «Астана» не может пригласить известного тренера, зарплата которого может начинаться от € 50 тыс. в месяц. В последнее время казахстанский клуб вёл переговоры с украинцами Дмитрием Парфёновым и Юрием Вернидубом, россиянами Олегом Кононовым и Рашидом Рахимовым, белорусом Игорем Криушенко и другими. Не исключено, что в 2021 году финансирование клуба будет дополнительно урезано. В связи с этим клуб намерен пробиться в групповой этап Лиги Европы, чтобы заработать дополнительные средства.

«Астана», набрав в шести турах 11 очков, занимает 3-е место в чемпионате Казахстана.

Главный тренер «Астаны» может уйти в отставку
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020