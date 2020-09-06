Магомед Оздоев: даже не думали, что пропустим первый гол

Полузащитник Магомед Оздоев, который забил второй гол сборной России в матче с Венгрией (3:2), прокомментировал результат встречи.

«Мы даже не думали, что пропустим первый гол. Не знаю, как это получилось. Возможно, подустали или потеряли концентрацию. Но мы сумели с этим справиться», — приводит слова Оздоева пресс-служба УЕФА.



В матче 2-го тура Лиги наций сборная Венгрии проиграла национальной команде России со счётом 2:3. Счёт был открыт в первом тайме — на 15-й минуте автором забитого мяча стал Антон Миранчук, которому ассистировал Далер Кузяев. На 33-й минуте преимущество сборной России увеличил Магомед Оздоев с передачи Андрея Семёнова. В начале второго тайма счёт до крупного довёл Марио Фернандес с паса Артёма Дзюбы.



На 62-й минуте венгры сократили разрыв в счёте, гол забил Роланд Шаллаи с передачи Жолта Кальмара. Вскоре отставание хозяев до минимума сократил Неманья Николич, которому ассистировал Барнабаш Беше.