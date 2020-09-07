Леонардо — об эпидемии в «ПСЖ»: все футболисты отдыхали на Ибице. Игроки «Баварии» тоже

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо в эфире Canal + прокомментировал заражение шести футболистов команды коронавирусом.

«Все футболисты отдыхали на Ибице. И во всех командах есть случаи заражения, но только в Париже это скандал. Наши игроки отдыхали со своими женщинами и детьми.

Я ненавижу «Инстаграм». Там события преподносятся так, как того не было в действительности. Если нам придётся обвинить игроков из-за поведения, которое подвергает их опасности, хорошо… Но все футболисты были на Ибице. Игроки «Баварии» тоже», — приводит слова Леонардо Infobae.

Последние тесты ПЦР выявили три новых случая заражения коронавирусом в стане парижан. Ранее коронавирусом заразились нападающий Неймар, полузащитники Анхель Ди Мария и Леандро Паредес. Все три игрока недавно вернулись из отпуска на Ибице.