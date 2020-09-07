Эксперт: полагаю, что Лионель Месси завершит карьеру в «Барселоне»

Эксперт по чемпионату Испании Терри Гибсон прокомментировал ситуацию с возможным уходом из «Барселоны» Лионеля Месси.

«Это игрок, который играет в «Барселоне» с 13 лет. Он был в основной команде 16 сезонов. Я полагаю, что для Месси, несмотря на все его заявления, «Барселона» станет тем местом, в котором он завершит карьеру.

Его дети ходят в школу в Барселоне, его жена живет с ним достаточно долго, и они давно знают друг друга. Он «король Каталонии» и «Барселоны». Как бы смешно это не звучало, но посмотрите на его статистику, к нему никто и близко не приближается. Дело не только в том, сколько голов он забивает, но и в том, сколько игр он провёл.

Надеюсь, он останется здесь и завершит свою карьеру в этом клубе. Возможно, он мог бы пойти по пути Андреса Иньесты и поиграть в другой лиге», — приводит слова Гибсона Goal.