Эксперт: полагаю, что Лионель Месси завершит карьеру в «Барселоне»

Эксперт по чемпионату Испании Терри Гибсон прокомментировал ситуацию с возможным уходом из «Барселоны» Лионеля Месси.
«Это игрок, который играет в «Барселоне» с 13 лет. Он был в основной команде 16 сезонов. Я полагаю, что для Месси, несмотря на все его заявления, «Барселона» станет тем местом, в котором он завершит карьеру.
Его дети ходят в школу в Барселоне, его жена живет с ним достаточно долго, и они давно знают друг друга. Он «король Каталонии» и «Барселоны». Как бы смешно это не звучало, но посмотрите на его статистику, к нему никто и близко не приближается. Дело не только в том, сколько голов он забивает, но и в том, сколько игр он провёл.
Надеюсь, он останется здесь и завершит свою карьеру в этом клубе. Возможно, он мог бы пойти по пути Андреса Иньесты и поиграть в другой лиге», — приводит слова Гибсона Goal.
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