Лопырёва: привыкаем к победам сборной России, не так ли?

Телеведущая и посол ЧМ-2018 Виктория Лопырёва выразила эмоции от победы сборной России в матче со сборной Венгрии (3:2) в своём «инстаграме».

«Победа. Позволю себе высказать своё мнение касательно игры на стадионе легендарного Ференца Пушкаша. Наша Сборная одержала вторую победу в Лиге наций UEFA. На этот раз над сборной Венгрии. Теперь красная машина Саламыча получила право единолично возглавить группу. На мой взгляд, непрерывная ротация и высочайшая конкуренция за место в составе, когда каждый игрок имеет шанс проявить себя и при этом никто не может быть уверен, что завтра выйдет в основе — вот он — подход Черчесова. Привыкаем, друг, к победам, не так ли?» — написала Лопырёва.

Фото можно посмотреть в "инстаграме" Виктории.