Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Лопырёва: привыкаем к победам сборной России, не так ли?

Лопырёва: привыкаем к победам сборной России, не так ли?
Футбол / Сборная России 0

Телеведущая и посол ЧМ-2018 Виктория Лопырёва выразила эмоции от победы сборной России в матче со сборной Венгрии (3:2) в своём «инстаграме».

«Победа. Позволю себе высказать своё мнение касательно игры на стадионе легендарного Ференца Пушкаша. Наша Сборная одержала вторую победу в Лиге наций UEFA. На этот раз над сборной Венгрии. Теперь красная машина Саламыча получила право единолично возглавить группу. На мой взгляд, непрерывная ротация и высочайшая конкуренция за место в составе, когда каждый игрок имеет шанс проявить себя и при этом никто не может быть уверен, что завтра выйдет в основе — вот он — подход Черчесова. Привыкаем, друг, к победам, не так ли?» — написала Лопырёва.

Фото можно посмотреть в "инстаграме" Виктории.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020