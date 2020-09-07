«Атлетико» показал третий комплект формы. Она посвящена популярной модели обуви

Мадридский «Атлетико» представил третий комплект формы на сезон-2020/2021.

В форме преобладает салатовый цвет, как в рубашке, так и в шортах и гетрах. Как сообщает пресс-служба клуба, комплект вдохновлён культовой моделью обуви Nike Volt Air Max 90. Рисунок, который расположен на форме, напоминает подошву кроссовок. Футболка имеет две чёрные полосы по бокам. Техническим спонсором является фирма Nike.

Видео можно посмотреть в "твиттере" испанского клуба.

В минувшем сезоне чемпионата Испании мадридский «Атлетико» занял третье место, набрав 70 очков. Подопечные Диего Симеоне отстали от чемпиона — мадридского «Реала» на 17 баллов.

Ранее появилась информация, что два футболиста команды заразились коронавирусом. Это Диего Коста и Сантьяго Ариас.