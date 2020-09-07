«Ротор» арендовал бразильского нападающего Фламариона

«Ротор» на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего Фламариона из батумского «Динамо».



24-летний бразильский футболист присоединился к волгоградскому клубу на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего сезона.



Фламарион является воспитанником «Палмейраса». До 19 лет он выступал за молодёжную команду из Сан-Паулу, затем перебрался в черногорский клуб «Ловчен», а спустя полгода подписал контракт с батумским «Динамо».



В прошедшем розыгрыше чемпионата Грузии Фламарион провёл 8 матчей и забил 4 мяча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 600 тыс. Действующее соглашение бразильского нападающего с «Динамо» из Батуми рассчитано до конца 2021 года.

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