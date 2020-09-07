Кирьяков — о победе сборной: было тревожно, потому что после нокдауна тяжело оправиться

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился мнением об игре национальной команды в матче 2-го тура Лиги наций с Венгрией (3:2).
«Впечатления от матча разделились на две части. Первая — это преимущество, хорошие комбинации и дисциплинированная игра в обороне. Всё было по делу, наша команда даже близко не позволила сопернику создать что-то у своих ворот. Вторая часть — концовка матча, когда в результате позиционной ошибки в центре обороны пропустили гол, осложнив жизнь сами себе. Следом венгры забили второй, но сборная России быстро собралась и достаточно уверенно доиграла матч. Хотя было немного тревожно, потому что после такого нокдауна тяжело оправиться.
Дзюба — лидер, капитан. Он направляет игру, подсказывает партнёрам на поле и своим примером показывает, как надо играть. Поэтому сегодня Артём — абсолютный лидер национальной команды и по праву считается лучшим игроком.
Выход Соболева стал бы красивой картинкой, было бы интересно посмотреть на Дзюбу и Соболева, играющих вместе. Однако, как я понимаю, тренерский штаб решил поддержать Далера Кузяева и Фёдора Кудряшова. Им дали понять, что на них рассчитывают", — цитирует Кирьякова Sportbox.
- 7 сентября 2020
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