Защитник «Краснодара» Спаич может быть арендован «Бешикташем»

Защитник «Краснодара» Урош Спаич может перейти в «Бешикташ» на правах аренды, сообщает Fanatik.

По информации источника, краснодарский клуб не против сделки, так как приходится соблюдать новый лимит на легионеров в заявке. «Краснодар» готов отпустить 27-летнего защитника бесплатно и платить часть зарплаты Спаича, которая, по информации турков, составляет € 2,4 млн. Контракт Уроша рассчитан до 2023 года.

Спаич присоединился к «Краснодару» в 2018 году. В минувшем сезоне футболист провёл 15 матчей в Российской Премьер-Лиге и забил один гол.

Сербский игрок — воспитанник «Црвены Звезды». Он защищал цвета белградского клуба с 2010 по 2013 год. Затем Спаич выступал за французскую «Тулузу» и бельгийский «Андерлехт».