Денис Черышев отклонил выгодное предложение «Краснодара»
Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не намерен покидать команду в это трансферное окно.
Как сообщает Superdeporte, 29-летний россиянин вновь получил возможность вернуться на родину, когда недавно к нему обратился «Краснодар». Предложение «быков» было выгодным в финансовом плане, однако Денис его отклонил.
Ранее сообщалось, что Черышев отказался от перехода в клуб из Москвы. Утверждалось, что речь идёт о ЦСКА или «Спартаке».
Черышев является воспитанником мадридского «Реала». В «Валенсию» перешёл летом 2018 года из «Вильярреала» на правах аренды. Через год «летучие мыши» выкупили хавбека. Сумма трансфера составила € 6 млн.
В минувшем сезоне Денис провёл 24 матча в испанской Примере, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
Дмитрий Черышев: Денис останется в «Валенсии», тренер на него рассчитывает
- 7 сентября 2020
-
10:05
-
09:55
-
09:45
-
09:33
-
09:22
-
09:16
-
09:02
-
08:30
-
07:00
-
06:48
-
05:25
-
04:05
-
03:27
-
02:40
-
02:24
-
01:18
-
00:52
-
00:51
-
00:35
-
00:32
-
00:18
-
00:12
-
00:01
- 6 сентября 2020
-
23:46
-
23:41
-
23:36
-
23:34
-
23:27
-
23:06
-
22:53
-
22:44
-
22:41
-
22:35
-
22:28
-
22:15
Партнерский контент