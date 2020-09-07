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Денис Черышев отклонил выгодное предложение «Краснодара»

Денис Черышев отклонил выгодное предложение «Краснодара»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не намерен покидать команду в это трансферное окно.

Как сообщает Superdeporte, 29-летний россиянин вновь получил возможность вернуться на родину, когда недавно к нему обратился «Краснодар». Предложение «быков» было выгодным в финансовом плане, однако Денис его отклонил.

Ранее сообщалось, что Черышев отказался от перехода в клуб из Москвы. Утверждалось, что речь идёт о ЦСКА или «Спартаке».

Черышев является воспитанником мадридского «Реала». В «Валенсию» перешёл летом 2018 года из «Вильярреала» на правах аренды. Через год «летучие мыши» выкупили хавбека. Сумма трансфера составила € 6 млн.

В минувшем сезоне Денис провёл 24 матча в испанской Примере, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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