«Ливерпуль» в шестой раз отдал Ожо в аренду

«Ливерпуль» на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего Олувасейи Ожо в «Кардифф Сити».
23-летний футболист присоединился к валлийской команде на правах аренды, рассчитанной на один сезон.
Для Ожо это уже шестая аренда за время в «Ливерпуле». В систему красных форвард попал в 2011 году, а в 2015 году дебютировал за главную команду. Впоследствии Олувасейи набирался опыта в составе «Уигана», «Вулверхэмптона», «Фулхэма» и «Реймса», а в минувшем сезоне выступал за «Рейнджерс», главным тренером которого является легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард. В чемпионате Шотландии Ожо провёл 19 матчей и забил 1 гол.
«Кардифф» в настоящее время выступает в Чемпионшипе. В прошлом сезоне команда финишировала на пятом месте в турнирной таблице, а в полуфинале плей-офф уступила «Фулхэму» и не сумела вернуться в Премьер-лигу.
- 7 сентября 2020
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