«Арсенал» и «Ливерпуль» интересуются Гризманном

Лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль» проявляют интерес к нападающему «Барселоны» Антуану Гризманну, утверждает Daily Mail.

По данным источника, английские клубы могут купить французского форварда до закрытия трансферного окна. Также Гризманн входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Гризманн перешёл в «Барселону» летом 2019 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 120 млн. В прошлом сезоне 29-летний форвард принял участие в 35 матчах чемпионата Испании (31 — в основном составе), в которых стал автором девяти забитых мячей, отдал четыре результативные передачи, а также отдал две жёлтые карточки. Контракт футболиста с каталонским клубом действует до лета 2024 гола.