Матч 8-го тура ФНЛ «Динамо-Брянск» — «Нефтехимик» отменён из-за коронавируса

Матч 8-го тура ФНЛ «Динамо-Брянск» — «Нефтехимик» не состоится, сообщает пресс-служба лиги.
В соответствии с постановлением врио главного государственного санитарного врача по Брянской области № 19 от 4 сентября 2020 года, в отношении футбольного клуба «Динамо-Брянск» был введён режим карантина, в соответствии с которым сотрудникам клуба, включая футболистов и тренеров, запрещено проведение футбольных матчей и тренировок.
Таким образом, у «Динамо» возникли обстоятельства, предусмотренные пунктом 6.6 статьи 6 Санитарного регламента ФНЛ («количество здоровых футболистов менее 7 игроков, или команда отказывается проводить матч, либо не может проводить матч по причинам, связанным с заболеванием футболистов, тренеров, персонала команды в соответствии с требованием органов Роспотребнадзора»).
Напомним, что ранее в связи с выявлением по результатам обязательного регулярного тестирования признаков заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 у значительной части состава брянцев был отменён матч «Динамо-Брянск» — «Спартак-2».
- 7 сентября 2020
-
16:12
-
16:11
-
16:02
-
15:53
-
15:49
-
15:40
-
15:18
-
15:10
-
15:09
-
15:05
-
14:48
-
14:43
-
14:35
-
14:25
-
14:01
-
13:54
-
13:40
-
13:36
-
13:36
-
13:28
-
13:21
-
13:15
-
13:13
-
13:08
-
12:54
-
12:34
-
12:26
-
12:01
-
11:48
-
11:41
-
11:27
-
11:04
-
11:02
-
10:45
-
10:35