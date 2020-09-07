Черчесов оценил игру Шунина, вытеснившего Гильерме из состава сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о выступлении вратаря Антона Шунина в минувших матчах Лиги наций. Шунин вытеснил из состава голкипера «Локомотива» Гильерме.



«Было две игры, мы чётко понимали и отслеживали, кто в лучшем состоянии. Надеюсь, вы убедились, что Шунин по праву занимал место в воротах. Он провёл два качественных матча. Можно было выручить или нет? Спокойно обсудим, но думаю, что ситуации были сложные. А так, он достаточно надёжно играл, команда себя чувствовала спокойно. Никаких волнений у меня не было, пульс не поднимался, когда били по нашим воротам или мяч был в штрафной», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».



Сборная России в двух стартовых турах Лиги наций победила Сербию (3:1) и Венгрию (3:2). Подопечные Черчесова возглавляют третью группу лиги B с 6 очками в активе. Ниже располагаются Венгрия (3), Турция и Сербия (обе – 1).

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