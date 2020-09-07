Саутгейт: ситуация Гринвуда и Фодена — очень серьёзная

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал инцидент с участием нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда и полузащитника «Манчестер Сити» Филипа Фодена.



Юные футболисты были пойманы на нарушении правил карантина и отстранены от национальной команды. После гостевого матча с Исландией в Лиге наций (1:0) игроки привели девушек в отель, где располагалась сборная. При этом известно это стало после того, как гостьи футболистов поделились видео из номера в одной из социальных сетей.



«Ситуация Гринвуда и Фодена – очень серьёзная. Они повели себя наивно. Я понимаю, в каком возрасте они находятся, но сейчас весь мир борется с пандемией, и люди всех возрастов обязаны играть свою роль и следить, чтобы все были в безопасности», — приводит слова Саутгейта журналистка Шарлотта Данкер в «Твиттере».

В «Манчестер Сити» и «МЮ» отреагировали на отстранение Фодена и Гринвуда от сборной Англии