Криштиану Роналду сообщил о готовности сыграть со Швецией

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду сообщил, что он готов принять участие в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Швеции (8 сентября).

«Готов к завтрашнему дню! (Сообщение было написано 7 сентября. — Прим. „Чемпионата“)», — написал Роналду у своём «твиттере», опубликовав фотографии с тренировки.

Напомним, футболист не тренировался на протяжении нескольких дней, так как лечил инфекцию, вызванную пчелиным укусом. Без него португальская национальная команда в матче 1-го тура Лиги наций УЕФА разгромила команду Хорватии со счётом 4:1.

В составе национальной команды Криштиану выходил на поле 164 раза и забил 99 голов. В сезоне-2019/2020 35-летний Роналду провёл 33 матча в чемпионате Италии, забил 31 гол (12 — с пенальти) и отдал 5 результативных передач.