Источник: Роналду сделал предложение своей девушке

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сделал предложение своей девушке Джорджине Родригес, сообщает El Mundo.

Издание, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что это случилось во время отпуска после окончания сезона. Родригес организовала вечеринку для Криштиану и его друзей. Роналду настолько понравился этот факт, что он предложил девушке выйти за него замуж. Джорджина ответила согласием.

Источник отметил, что пара не планирует жениться в ближайшее время. Мероприятие пройдёт в закрытом режиме. Сообщается также, что португалец приобрёл участок земли стоимостью € 8 млн, где будет построен дом за € 20 млн, в котором пара будет жить после регистрации отношений.

В сезоне-2019/2020 Роналду принял участие в 33 матчах итальянской Серии А, забил 31 мяч и отдал 6 результативных передач. Напомним, в туринский клуб португальский футболист перешёл в 2018 году. Сумма трансфера Роналду составила € 117 млн. Контракт 35-летнего португальского форварда с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года. Напомним, по итогам сезона-2019/2020 туринский «Ювентус» стал чемпионом Италии.