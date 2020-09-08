Эсекьель Понсе вызвал предметный интерес «Болоньи»

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе рассматривается итальянской «Болоньей» в качестве варианта усиления атаки, сообщает Bologna Sport News.
По данным источника, итальянский клуб планирует приобрести форварда киевского «Динамо» Владислава Супрягу. Однако «Болонья» пока не может договориться с украинцами. Понсе рассматривается в качестве альтернативного варианта.
Понсе является воспитанником «Ньюэллс Олд Бойз». В 2015 году форвард перешёл в «Рому», за которую в итоге не провёл ни одного официального матча. В течение трёх сезонов Эсекьель на правах аренды играл в «Гранаде», «Лилле» и афинском АЕКе.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Понсе провёл четыре матча, в которых забил два гола. В минувшем сезоне аргентинец вышел на поле в 27 встречах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу в РПЛ.
- 8 сентября 2020
-
13:30
-
13:21
-
13:13
-
13:04
-
12:56
-
12:47
-
12:41
-
12:37
-
12:27
-
12:05
-
12:00
-
11:46
-
11:35
-
11:33
-
11:17
-
11:05
-
11:00
-
10:37
-
10:27
-
10:24
-
10:08
-
10:00
-
09:47
-
09:40
-
09:29
-
09:28
-
08:50
-
08:30
-
08:23
-
07:24
-
06:21
-
03:09
-
02:42
-
02:14
-
01:48