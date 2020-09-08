Эсекьель Понсе вызвал предметный интерес «Болоньи»

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе рассматривается итальянской «Болоньей» в качестве варианта усиления атаки, сообщает Bologna Sport News.

По данным источника, итальянский клуб планирует приобрести форварда киевского «Динамо» Владислава Супрягу. Однако «Болонья» пока не может договориться с украинцами. Понсе рассматривается в качестве альтернативного варианта.

Понсе является воспитанником «Ньюэллс Олд Бойз». В 2015 году форвард перешёл в «Рому», за которую в итоге не провёл ни одного официального матча. В течение трёх сезонов Эсекьель на правах аренды играл в «Гранаде», «Лилле» и афинском АЕКе.



В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Понсе провёл четыре матча, в которых забил два гола. В минувшем сезоне аргентинец вышел на поле в 27 встречах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу в РПЛ.