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«ПСЖ» может отдать Альфонса Ареола в аренду «Фулхэму», который вернулся в АПЛ

«ПСЖ» может отдать Альфонса Ареола в аренду «Фулхэму», который вернулся в АПЛ
Футбол / Англия 0

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Альфонс Ареола, в минувшем сезоне выступавший на правах аренды за мадридский «Реал», может вновь покинуть команду.

Как сообщает Sky Sports, следующим клубом 27-летнего французского футболиста может стать «Фулхэм». «Дачники» в настоящее время ведут переговоры об аренде игрока на один сезон.

По итогам прошлой кампании лондонская команда вернулась в английскую Премьер-лигу. Заняв четвёртое место в турнирной таблице Чемпионшипа, «Фулхэм» в плей-офф одолел «Кардифф Сити» и «Брентфорд».

Ареола в минувшем сезоне принял участие в 4 матчах испанской Примеры, в которых пропустил 5 голов. С «Реалом» голкипер стал чемпионом Испании. В турнирной таблице «сливочные» опередили ближайшего преследователя, «Барселону», на 5 очков.

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