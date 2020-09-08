«ПСЖ» может отдать Альфонса Ареола в аренду «Фулхэму», который вернулся в АПЛ

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Альфонс Ареола, в минувшем сезоне выступавший на правах аренды за мадридский «Реал», может вновь покинуть команду.



Как сообщает Sky Sports, следующим клубом 27-летнего французского футболиста может стать «Фулхэм». «Дачники» в настоящее время ведут переговоры об аренде игрока на один сезон.



По итогам прошлой кампании лондонская команда вернулась в английскую Премьер-лигу. Заняв четвёртое место в турнирной таблице Чемпионшипа, «Фулхэм» в плей-офф одолел «Кардифф Сити» и «Брентфорд».



Ареола в минувшем сезоне принял участие в 4 матчах испанской Примеры, в которых пропустил 5 голов. С «Реалом» голкипер стал чемпионом Испании. В турнирной таблице «сливочные» опередили ближайшего преследователя, «Барселону», на 5 очков.

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