«ПСЖ» может отдать Альфонса Ареола в аренду «Фулхэму», который вернулся в АПЛ
Вратарь «Пари Сен-Жермен» Альфонс Ареола, в минувшем сезоне выступавший на правах аренды за мадридский «Реал», может вновь покинуть команду.
Как сообщает Sky Sports, следующим клубом 27-летнего французского футболиста может стать «Фулхэм». «Дачники» в настоящее время ведут переговоры об аренде игрока на один сезон.
По итогам прошлой кампании лондонская команда вернулась в английскую Премьер-лигу. Заняв четвёртое место в турнирной таблице Чемпионшипа, «Фулхэм» в плей-офф одолел «Кардифф Сити» и «Брентфорд».
Ареола в минувшем сезоне принял участие в 4 матчах испанской Примеры, в которых пропустил 5 голов. С «Реалом» голкипер стал чемпионом Испании. В турнирной таблице «сливочные» опередили ближайшего преследователя, «Барселону», на 5 очков.
«Ньюкасл» и «Фулхэм» пытаются купить Игуаина
- 8 сентября 2020
-
10:27
-
10:24
-
10:08
-
10:00
-
09:47
-
09:40
-
09:29
-
09:28
-
08:50
-
08:30
-
08:23
-
07:24
-
06:21
-
03:09
-
02:42
-
02:14
-
01:48
-
01:29
-
00:55
-
00:38
-
00:35
-
00:04
-
00:01
- 7 сентября 2020
-
23:55
-
23:39
-
23:38
-
23:09
-
23:01
-
22:45
-
22:34
-
22:13
-
22:11
-
22:07
-
21:47
-
21:41
Партнерский контент