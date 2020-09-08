ЦСКА — «Арсенал»: составы команд на товарищеский матч

ЦСКА и тульский «Арсенал» объявили стартовые составы на товарищеский матч, который состоится сегодня, 8 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.



ЦСКА: Тороп, Васин, Карпов, Котин, Щенников, Аванесян, Дауров, Эджуке, Тикнизян, Шкурин, Гайч.



Запасные: Боков, Крачковский, Яковлев, Лапшов.



«Арсенал»: Нигматуллин, Бурлак, Беляев, Сокол, Комбаров, Кангва К., Чаушич, Громыко, Ткачев, Аджоев, Минаев.



Запасные: Шамов, Левашов, Довбня, Хагуш, Злобин, Кулешин, Кангва, Пантелеев, Изотов, Хлусевич, Глойдман.



ЦСКА, набрав 10 очков в шести стартовых турах, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Арсенал» (5) располагается на 13-й строчке.

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