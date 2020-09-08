«Динамо» объявило об уходе литовца Фёдора Черных
Московское «Динамо» рассталось с литовским полузащитником Фёдором Черных, сообщается на официальном сайте бело-голубых.
«Фёдор Черных покидает «Динамо». Контракт прекращён по соглашению сторон. Литовский полузащитник пополнил состав бело-голубых в январе 2018 года и провёл за «Динамо» в общей сложности 33 матча, в которых забил 3 мяча. Удачи, Фёдор!» — говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.
Черных перешёл в «Динамо» из польской «Ягеллонии». Сумма трансфера составила € 400 тыс. Контракт игрока с клубом действовал до 31 декабря 2020 года. В прошлом сезоне 29-летний хавбек выступал за «Оренбург» на правах аренды. За оренбургский клуб он провёл 11 матчей в чемпионате России и не отметился результативными действиями.
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