Гол Гайча на 90-й минуте принёс ЦСКА победу в контрольном матче с тульским «Арсеналом»

Московский ЦСКА в контрольном матче обыграл тульский «Арсенал» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

Единственный гол был забит в концовке встречи — на 90-й минуте автором забитого мяча стал аргентинский нападающий «армейцев» Адольфо Гайч.

ЦСКА Москва — «Арсенал» Тула — 1:0 (0:0)

Гол: Гайч (90).



ЦСКА: Тороп, Васин, Карпов, Котин, Щенников (Яковлев), Аванесян, Дауров (Крачковский), Эджуке, Тикнизян, Шкурин (Лапшов), Гайч.

«Арсенал»: Нигматуллин, Бурлак, Беляев, Сокол, Комбаров, К. Кангва, Чаушич, Громыко, Ткачёв, Аджоев, Минаев.

ЦСКА, набрав 10 очков в шести стартовых турах, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Арсенал» (5) располагается на 13-й строчке.