Франция — Хорватия: прямая трансляция матча начнётся в 21:45

Сегодня, 8 сентября, состоится матч Франция – Хорватия. Встреча 2-го тура Лиги А группового этапа Лиги наций УЕФА пройдёт на «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция), стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Франция — Хорватия.



Обслужит встречу румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом. В бригаду войдут ассистенты Октавьян Шовре и Себастьян Георге. Резервный арбитр — Себастьян Колтеску.



Следующий матч сборных Франции и Хорватии на групповом этапе Лиги наций состоится 14 октября 2020 года. Соперниками Франции и Хорватии по группе 3 Лиги А Лиги наций УЕФА являются национальные команды Португалии и Швеции.



Календарь Лиги наций сезона-2020/2021.