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Дания — Англия: прямая трансляция матча начнётся в 21:45

Дания — Англия: прямая трансляция матча начнётся в 21:45
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Сегодня, 8 сентября, состоится матч Дания – Англия. Встреча 2-го тура лиги А группового этапа Лиги наций УЕФА пройдёт на «Паркен» в Копенгагене (Дания), стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Дания — Англия.

Обслужит встречу румынская бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. В бригаду войдут ассистенты Василе Маринеску и Овидиу Артене. Резервный арбитр — Ионуц Аврам.

Следующий матч сборных Дании и Англии на групповом этапе Лиги наций УЕФА состоится 14 октября 2020 года. Соперниками Дании и Англии по группе 2 лиги А Лиги наций УЕФА являются национальные команды Бельгии и Исландии.

Календарь матчей Лиги наций УЕФА сезона-2020/2021.

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