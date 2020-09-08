Сборная Англии сыграла вничью в матче Лиги наций с Данией
В матче второго тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Дании принимала национальную команду Англии. Встреча прошла на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершилась вничью со счётом 0:0.
Обслуживала встречу румынская бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. В бригаду входили ассистенты Василе Маринеску и Овидиу Артене. Резервный арбитр — Ионуц Аврам. Единственную жёлтую карточку получил нападающий датской сборной Мартин Брайтвайт.
Сборная Англии набрала 4 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы 2 лиги А Лиги наций УЕФА. Национальная команда Дания (1) — на 3-м месте. Соперниками Дании и Англии по группе 2 являются национальные команды Бельгии (6) и Исландии (0).
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