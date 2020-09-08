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Сборная Азербайджана обыграла Кипр в Лиге наций, Люксембург проиграл Черногории

Сборная Азербайджана обыграла Кипр в Лиге наций, Люксембург проиграл Черногории
Футбол / Лига наций УЕФА 0

В матче 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Кипра принимала национальную команду Азербайджана. Встреча прошла на стадионе «ГСП» в Никосии (Кипр) и завершилась победой гостей со счётом 1:0. Единственный гол на 29-й минуте забил защитник «Карабаха» и сборной Азербайджана Максим Медведев.

В другом матче группы 1 лиги С Лиги наций УЕФА сборная Люксембурга принимала Черногорию. Встреча состоялась на стадионе «Жози Бартель» в Люксембурге и завершилась победой черногорской национальной команды со счётом 1:0.

Встреча сборных Сан-Марино и Лихтенштейна на групповом этапе Лиги наций УЕФА, прошедшая на стадионе «Олимпико» в Серравалле (Сан-Марино), завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 1. 2-й тур
08 сентября 2020, вторник. 21:45 МСК
Кипр
Окончен
0 : 1
Азербайджан
0:1 Медведев – 29'
Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 1. 2-й тур
08 сентября 2020, вторник. 21:45 МСК
Люксембург
Окончен
0 : 1
Черногория
0:1 Бечирай – 90+2' (пен)
Удаления: Мартинс Перейра – 84' / нет
Лига наций УЕФА. Лига D. Группа 2. 2-й тур
08 сентября 2020, вторник. 21:45 МСК
Сан-Марино
Окончен
0 : 2
Лихтенштейн
0:1 Хаслер – 3' (пен)   0:2 Фрик – 14'
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