Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Капитан «Рубина» Уремович получил травму в дебютном матче за сборную Хорватии

Капитан «Рубина» Уремович получил травму в дебютном матче за сборную Хорватии
Футбол / РПЛ 0

Защитник казанского «Рубина» и сборной Хорватии Филип Уремович получил травму в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с командой Франции (2:4). Матч стал для игрока дебютным в составе хорватской национальной команды.

«Филип Уремович не смог продолжить игру из-за травмы и покинул поле на 57-й минуте. Здоровья, кэп!» — говорится в официальном «твиттере» казанского клуба.

В ближайшее время футболист пройдёт медицинское обследование, которое определит степень серьёзности травмы и сроки его восстановления.

Уремович перешёл в «Рубин» летом 2018 года из словенской «Олимпии». Сумма трансфера составила € 1 млн. В нынешнем сезоне 23-летний защитник принял участие в шести матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), не отметился результативными действиями и получил четыре жёлтые карточки.

«Рубин» и «Урал» сыграли вничью в контрольном матче
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020