Капитан «Рубина» Уремович получил травму в дебютном матче за сборную Хорватии

Защитник казанского «Рубина» и сборной Хорватии Филип Уремович получил травму в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с командой Франции (2:4). Матч стал для игрока дебютным в составе хорватской национальной команды.
«Филип Уремович не смог продолжить игру из-за травмы и покинул поле на 57-й минуте. Здоровья, кэп!» — говорится в официальном «твиттере» казанского клуба.
В ближайшее время футболист пройдёт медицинское обследование, которое определит степень серьёзности травмы и сроки его восстановления.
Уремович перешёл в «Рубин» летом 2018 года из словенской «Олимпии». Сумма трансфера составила € 1 млн. В нынешнем сезоне 23-летний защитник принял участие в шести матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), не отметился результативными действиями и получил четыре жёлтые карточки.
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