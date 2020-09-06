«Рубин» и «Урал» сыграли вничью в контрольном матче

Казанский «Рубин» и екатеринбургский «Урал» провели контрольный матч, воспользовавшись паузой на матчи национальных сборных. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.
Счёт был открыт во втором тайме — на 55-й минуте автором забитого мяча стал полузащитник Игорь Коновалов. Спустя пять минут екатеринбургский клуб восстановил равновесие, гол забил полузащитник Рафал Аугустиняк.
«Рубин» (Казань) — «Урал» (Екатеринбург) — 1:1 (0:0)
Голы: Коновалов (55) — Аугустиняк (60).
«Рубин», набрав в шести турах восемь очков, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (6) — на 11-м месте.
В 7-м туре чемпионата России «Рубин» на выезде встретится с московским «Динамо». Матч состоится 13 сентября. «Урал» дома сыграет с «Химками» (12 сентября).
- 6 сентября 2020
-
18:50
-
18:32
-
18:21
-
18:05
-
18:02
-
17:53
-
17:42
-
17:40
-
17:25
-
17:09
-
16:51
-
16:49
-
16:29
-
16:28
-
16:04
-
16:04
-
16:00
-
15:54
-
15:38
-
15:24
-
15:16
-
14:58
-
14:48
-
14:27
-
14:21
-
14:01
-
13:59
-
13:42
-
13:36
-
13:14
-
13:07
-
12:47
-
12:47
-
12:38
-
12:36