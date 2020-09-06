«Рубин» и «Урал» сыграли вничью в контрольном матче

Казанский «Рубин» и екатеринбургский «Урал» провели контрольный матч, воспользовавшись паузой на матчи национальных сборных. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

Счёт был открыт во втором тайме — на 55-й минуте автором забитого мяча стал полузащитник Игорь Коновалов. Спустя пять минут екатеринбургский клуб восстановил равновесие, гол забил полузащитник Рафал Аугустиняк.

«Рубин» (Казань) — «Урал» (Екатеринбург) — 1:1 (0:0)

Голы: Коновалов (55) — Аугустиняк (60).

«Рубин», набрав в шести турах восемь очков, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (6) — на 11-м месте.

В 7-м туре чемпионата России «Рубин» на выезде встретится с московским «Динамо». Матч состоится 13 сентября. «Урал» дома сыграет с «Химками» (12 сентября).