Роналду: когда говорят про 100 голов за Португалию, я говорю, что этого недостаточно

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал юбилейный гол за национальную команду. Напомним, в матче группового этапа Лиги наций со сборной Швеции (2:0) португалец оформил дубль. Эти голы стали для Роналду 100-м и 101-м мячом, забитыми за сборную Португалии.



«Испытываю огромную гордость за это историческое достижение! Когда мне говорят, что я могу забить 100 голов, я говорю, что этого недостаточно… 101 гол за Португалию», — написал Роналду на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Роналду стал вторым футболистом, которому покорилась отметка в 100 голов за национальную команду. Первым 100 голов за сборную забил иранский футболист Али Даеи. На данный момент на счету Даеи 109 забитых мячей за сборную.