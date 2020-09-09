Роналду: когда говорят про 100 голов за Португалию, я говорю, что этого недостаточно
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал юбилейный гол за национальную команду. Напомним, в матче группового этапа Лиги наций со сборной Швеции (2:0) португалец оформил дубль. Эти голы стали для Роналду 100-м и 101-м мячом, забитыми за сборную Португалии.
«Испытываю огромную гордость за это историческое достижение! Когда мне говорят, что я могу забить 100 голов, я говорю, что этого недостаточно… 101 гол за Португалию», — написал Роналду на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, Роналду стал вторым футболистом, которому покорилась отметка в 100 голов за национальную команду. Первым 100 голов за сборную забил иранский футболист Али Даеи. На данный момент на счету Даеи 109 забитых мячей за сборную.
Дубль Криштиану Роналду принес Португалии победу в матче со Швецией
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