Моутинью: игра со Швецией была сложной, но спасибо Роналду

Полузащитник английского «Вулверхэмптона» и сборной Португалии Жоау Моутинью прокомментировал победу своей команды в матче Лиги наций со сборной Швеции (2:0).

«Мы понимали, что будет сложная игра, поскольку у Швеции великолепная команда, которая неплохо прессинговала. До определённого момента навязать сопернику свою игру нам не удавалось. Конечно, красная карточка сыграла нам на руку. Но спасибо Криштиану Роналду, который забил два великолепных гола», — приводит слова Моутинью пресс-служба УЕФА.

В матче со шведами Криштиану Роналду забил свои 100-й и 101-й гол в составе сборной Португалии. Игрок выступает за национальную команду с 2003 года, в её составе он стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций в 2019 году.