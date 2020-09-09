Спортивный директор «Лиона»: наша мечта, чтобы Бензема завершил карьеру в «Лионе»
Спортивный директор «Лиона» Жуниньо Пернамбукано рассказал об интересе клуба к нападающему мадридского «Реала» Кариму Бензема.
«Это наша мечта, чтобы Карим завершил карьеру с нами. Все в «Лионе» мечтают подарить ему два сезона, чтобы Бензема смог сыграть в Лиге чемпионов и стать нашим лидером и бомбардиром. Нам нужен его опыт, и он поможет нам выигрывать матчи» — цитирует Пернамбукано RMC.
Бензема начинал взрослую карьеру в «Лионе», за который он выступал с 2005 по 2009 год. Затем нападающий перешёл в мадридский «Реал» за € 35 млн. В сезоне-2019/2020 игрок провёл за «сливочных» 48 матчей, забил 27 голов и отдал 11 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 32 млн.
Бензема потренировался с официальным мячом «Ювентуса». Недавно Роналду позвал его в клуб
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