Александр Кержаков близок к договорённости с «Томью»
Бывший футболист сборной России, а ныне старший тренер юношеской национальной команды Александр Кержаков может продолжить тренерскую карьеру в «Томи».
Как стало известно «Чемпионату», экс-нападающий близок к договорённости с томским клубом. Ранее Кержаков подтвердил, что общался с руководством команды.
7 сентября «Томь» объявила о расторжении контракта с главным тренером Василием Баскаковым. Исполняющим обязанности главного тренера назначен помощник Баскакова, известный томский футболист Виктор Себелев.
«Томь», набрав в семи матчах два очка, занимает предпоследнее, 21-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. В следующем матче томский клуб на своём поле встретится с ивановским «Текстильщиком» (9 сентября).
Александр Кержаков — о возможном назначении в «Томь»: я общался с руководством клуба
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