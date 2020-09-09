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Александр Кержаков близок к договорённости с «Томью»

Александр Кержаков близок к договорённости с «Томью»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Бывший футболист сборной России, а ныне старший тренер юношеской национальной команды Александр Кержаков может продолжить тренерскую карьеру в «Томи».

Как стало известно «Чемпионату», экс-нападающий близок к договорённости с томским клубом. Ранее Кержаков подтвердил, что общался с руководством команды.

7 сентября «Томь» объявила о расторжении контракта с главным тренером Василием Баскаковым. Исполняющим обязанности главного тренера назначен помощник Баскакова, известный томский футболист Виктор Себелев.

«Томь», набрав в семи матчах два очка, занимает предпоследнее, 21-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. В следующем матче томский клуб на своём поле встретится с ивановским «Текстильщиком» (9 сентября).

Александр Кержаков — о возможном назначении в «Томь»: я общался с руководством клуба
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