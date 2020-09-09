«Сначала мы герои, а потом вы на нас мочитесь». Деян Ловрен обратился к журналистам

Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен в своём «инстаграме» высказался о выступлении национальной команды в Лиге наций. В двух стартовых турах хорваты проиграли Португалии (1:4) и Франции (2:4).



«Трудно написать что-то умное в не самые приятные моменты. Этот период закончится, и мы станем только сильнее, я верю в эту команду. Против Франции мы показали больше, чем против Португалии, но снова сыграли недостаточно хорошо, чтобы победить.



Мы примем критику, но, дорогие СМИ, нет никакой необходимости подливать масло в огонь. В один день мы ваши герои, а уже на следующий вы на нас мочитесь. Мы все люди, и это значит, что порой мы совершаем ошибки. Ребята, мы проходим через этот непродолжительный шторм вместе. Давайте не оглядываться и смотреть только вперёд с высоко поднятой головой. Потому что в конце всё будет именно так, как и должно быть», — написал Ловрен.

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