Газизов отреагировал на назначение судьи Карасёва на матч ЦСКА — «Спартак»

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал выбор судьи на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.



Главным судьёй столичного дерби будет Сергей Карасёв. Помогать ему будут ассистенты Валерий Данченко и Дмитрий Чельцов. Резервным рефери назначен Анатолий Жабченко. Отвечать за VAR будет Евгений Турбин, помогать ему будет Антон Аверьянов.



«Это будет дерби. Как всё пройдёт, увидим уже 13-го числа. И мы, и ЦСКА надеемся, что всё пройдёт хорошо. Уверен, квалификации Карасёва хватит, чтобы хорошо отработать встречу», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Матч ЦСКА – «Спартак» состоится в воскресенье, 13 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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