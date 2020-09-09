Джон Стоунс намерен остаться в «Манчестер Сити» и бороться за место в составе

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс, вероятно, не покинет команду до закрытия нынешнего трансферного окна.
Как сообщает The Telegraph, 26-летний футболист намерен остаться в клубе и доказать свою состоятельность главному тренеру коллектива Хосепу Гвардиоле. В дальнейшем он хочет вернуть себе место в основном составе «горожан».
Стоунс перешёл в «Манчестер Сити» из «Эвертона» летом 2016 года. Сумма трансфера составила € 55,6 млн. В начале карьеры Джон защищал цвета «Барнсли», воспитанником которого является. В сборную Англии вызывается с 2014 года.
В минувшем сезоне защитник принял участие в 16 матчах английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» по итогам кампании занял второе место в турнирной таблице первенства, на 18 очков отстав от «Ливерпуля».
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