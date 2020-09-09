Хендерсон написал Ловрену трогательное письмо

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон написал письмо защитнику «Зенита» Деяну Ловрену, который разместил его в своём «инстаграме».



«Невозможно представить себе «Ливерпуль» без тебя, и, честно говоря, всё ещё не верится, что ты ушёл и не вернёшься. Ты был значимой фигурой в нашей команде и одним из самых влиятельных игроков, ты помогал нам прийти к той позиции, в которой мы сейчас: позиции победителей и чемпионов.



Надеюсь, ты понимаешь, что ты один из лучших в мире. Для нас и сборной Хорватии ты создавал психологию бойцов в раздевалке.



Даже в трудные времена ты был вместе со всеми. Я не забуду ту поддержку, которую ты оказал мне и то, как ты помогал вести за собой команду. Ты всегда был капитаном даже без повязки. Мы всегда тебя слушали.



Вне поля ты был одним из самых сильных людей, с которыми я когда-либо оказывался в раздевалке. Каждый игрок, вне зависимости от того, откуда он приехал, находил с тобой общий язык. Это невероятное человеческое качество.



Я уже скучаю по тебе, я всё ещё думаю, что ты вернёшься на базу клуба и будешь в центре обсуждений. Думаю, ты понимаешь, как мы ценим то, что ты давал клубу и команде. Я безмерно тебе благодарен и всегда буду рядом, если тебе и твоей семье что-то понадобится. Удачи в будущем и помни: у тебя всегда есть братья в «Ливерпуле», — написал Хендерсон бывшему одноклубнику.

«Сначала мы герои, а потом вы на нас мочитесь». Деян Ловрен обратился к журналистам