Хендерсон написал Ловрену трогательное письмо

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон написал письмо защитнику «Зенита» Деяну Ловрену, который разместил его в своём «инстаграме».
«Невозможно представить себе «Ливерпуль» без тебя, и, честно говоря, всё ещё не верится, что ты ушёл и не вернёшься. Ты был значимой фигурой в нашей команде и одним из самых влиятельных игроков, ты помогал нам прийти к той позиции, в которой мы сейчас: позиции победителей и чемпионов.
Надеюсь, ты понимаешь, что ты один из лучших в мире. Для нас и сборной Хорватии ты создавал психологию бойцов в раздевалке.
Даже в трудные времена ты был вместе со всеми. Я не забуду ту поддержку, которую ты оказал мне и то, как ты помогал вести за собой команду. Ты всегда был капитаном даже без повязки. Мы всегда тебя слушали.
Вне поля ты был одним из самых сильных людей, с которыми я когда-либо оказывался в раздевалке. Каждый игрок, вне зависимости от того, откуда он приехал, находил с тобой общий язык. Это невероятное человеческое качество.
Я уже скучаю по тебе, я всё ещё думаю, что ты вернёшься на базу клуба и будешь в центре обсуждений. Думаю, ты понимаешь, как мы ценим то, что ты давал клубу и команде. Я безмерно тебе благодарен и всегда буду рядом, если тебе и твоей семье что-то понадобится. Удачи в будущем и помни: у тебя всегда есть братья в «Ливерпуле», — написал Хендерсон бывшему одноклубнику.
- 9 сентября 2020
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