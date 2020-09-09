«Спартак» опротестовал решение комитета по этике РФС о наказании Федуна

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов сообщил, что клуб подал апелляцию в связи с решением, согласно которому на 200 тыс. рублей был оштрафован владелец красно-белых Леонид Федун за высказывание о снятии клуба с чемпионата России.

«Футбольный клуб «Спартак-Москва» направил обращение в апелляционный комитет РФС в связи с несогласием с ранее вынесенным решением комитета по этике относительно председателя совета директоров клуба Леонида Федуна», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, гнев Федуна вызвало судейство в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Сочи» (2:2). В ворота московского клуба было назначено два одиннадцатиметровых, второй из которых впоследствии был признан назначенным ошибочно. После матча Федун заявил, что он собирается снять «Спартак» с чемпионата России. Через несколько дней владелец красно-белых сообщил, что клуб продолжит выступать в РПЛ.