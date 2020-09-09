Вагнер Лав рассказал, как вместе с Карвальо затопил базу ЦСКА с помощью бутылки пива

Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав вспомнил, как вместе с экс-полузащитником «армейцев» Даниэлом Карвальо случайно затопил базу ЦСКА.

«Мы заехали на карантин за три дня до игры. Конечно, нам это не понравилось. Даниэл сказал: „Давай возьмём пивка на время карантина“. Мы начали открывать пиво о батарею. Первую, вторую бутылку… Но когда ты пьёшь, становишься только сильнее. Наступил момент, когда я открыл бутылку и — бабах! Батарею прорвало. Фонтаном полилась горячая вода, она была везде. Я взял всё пиво, положил в пакет, унёс в другую комнату, позвал людей. Рассказал, что пытался настроить батарею и её прорвало. Конечно же, не сказал про пиво. Только спустя долгое время я рассказал правду», — сказал футболист в ролике на YouTube-канале «КраСава».

8 июля «Кайрат» официально объявил о подписании контракта с бразильским форвардом. Ранее сообщалось, что Вагнер разорвал контракт с бразильским клубом «Коринтианс», чтобы вернуться в ЦСКА. 23 июня форвард объявил о своём переходе в казахстанский «Кайрат».