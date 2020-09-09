В «Кайрате» рассказали, почему не удалось подписать Зорана Тошича

Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев подтвердил, что в клубе вели переговоры с экс-полузащитником ЦСКА Зораном Тошичем.

«Мы вели переговоры с Тошичем. К сожалению, у нас был запрет в чемпионате Казахстана на иностранцев-футболистов старше 30 лет, не играющих в своей сборной. Мы пролоббировали отмену запрета? Не пролоббировали, а объяснили: хорошо, а кого тогда брать? Сели и объяснили федерации, в чём плюсы и минусы.

Сейчас если бы этот запрет присутствовал, то Вагнер бы не приехал сюда. Сейчас 30-летние ребята многие играют, и играют на высоком уровне. Поэтому отказываться от них сложно, тем более в нашей ситуации, когда нужно признать: в Казахстан не все приедут. Надо понять: приедут на завершение карьеры или за деньгами.



С Тошичем мы вели переговоры, практически обо всём договорились, но из-за этого запрета сдвинули вопрос на полгода. Он подписал контракт в Китае, поэтому вопрос закрылся. Зимой вопрос будет актуальным, если у него закончится контракт в Китае. Два футболиста такого уровня в «Кайрате»? Думаю, что нам одного достаточно", — сказал Боранбаев в ролике на YouTube-канале «КраСава».

Тошич защищал цвета ЦСКА с 2010 по 2017 год. За это время он завоевал с «армейцами» три титула чемпиона России, а также два Кубка и Суперкубка страны. В составе московского клуба серб в 241 матче забил 47 мячей.